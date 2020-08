Belen e Stefano De Martino, lo “scambio di messaggi” su Instagram: cosa sta succedendo

Belen e Stefano De Martino si scambiano “messaggi” su Instagram: cosa significa?

Belen e Stefano hanno preso strade separate ormai da settimane. Il gossip sulla loro rottura ha incendiato la cronaca rosa, non si fa altro che parlare della loro separazione e dei continui presunti (e non) flirt da parte dell’uno e dell’altra. Pare che Stefano abbia tradito Belen con Alessia Marcuzzi (gossip smentito da De Martino), ma la bella argentina avrebbe trascorso l’estate in compagnia di Gianmaria Antinolfi per poi (pare) accantonare anche l’ultimo flirt. E, mentre il settimanale Chi di Alfonso Signorini indaga su un altro presunto interesse amoroso della bella showgirl, su Instagram ex marito e moglie sembrano scambiarsi dei messaggi che lasciano una porta aperta.

Stefano De Martino ha condiviso una foto in cui scrive: “Aspettando la luna”. Poco dopo, Belen ha condiviso a sua volta lo scatto della luna, scrivendo: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre diventano disegni mai visti”. Che Belen abbia voluto “rispondere” all’ex marito con una dedica?

Dopo la foto della luna, Belen ha anche condiviso delle storie riguardo Chiamatemi Anna, la serie tv in onda su Rai 2, nello specifico con questo passaggio: “Io credo che le cose rotte abbiano una bellezza tutta loro. Dopo anni di storie, tumulti, tragedie, possono essere molto più romantiche delle cose nuove che non hanno vissuto affatto”. Saranno tutti messaggi in codice?

