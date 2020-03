Emma Marrone rompe il silenzio: “Ecco perché è finita tra me e Stefano De Martino”

Emma Marrone parla della rottura con Stefano De Martino

Tempo fa era stato Stefano De Martino a riportare a galla la relazione sentimentale con Emma Marrone, spiegando perché fosse naufragata e come Belen non c’entrasse nulla. Ma adesso tocca a Emma confessare la sua verità. La cantante di Amici ha rotto il silenzio e, con un tuffo nel passato, ha raccontato cos’è successo davvero tra lei e Stefano e cosa li abbia spinti a prendere strade separate.

La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico di Amici di Maria De Filippi nel 2000. Emma e Stefano erano una coppia modello, il loro amore aveva conquistato i fan prima ancora della loro arte, ma la loro storia è durata due anni e si è poi interrotta. La storia con Belen è arrivata poco dopo, ma la showgirl non è stata la causa di questa separazione.

La verità è che la relazione tra Emma e Stefano è stata sin da subito molto complicata: ricordate quando il ballerino lasciò la cantante dopo essersi infatuato di Giulia Pauselli, collega di Amici 10, per poi tornare strisciando da Emma? Questo è soltanto uno degli esempi per spiegare cos’è andato storto tra loro due. La cantante salentina ha aperto il suo cuore – e il suo passato – alla rivista Chi, spiegando: “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”.

Emma poi prosegue, tenendosi sul vago: “Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”.

E pensare che soltanto poche settimane fa, il padre di Stefano De Martino aveva spiegato che i due si erano allontanati per incompatibilità caratteriali e progetti di vita futuri diversi. Cosa avrà voluto dire Emma?

Leggi anche:

Potrebbero interessarti L’inaspettata reazione di Valeria Marini all’arresto di Vittorio Cecchi Gori dalla casa del GfVip | VIDEO Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio Chiara Ferragni lancia una limited edition dei biscotti Oreo: polemiche sui social

1. Emma Marrone e Stefano De Martino non si sono lasciati per colpa di Belen: il vero motivo della rottura / 2. Emma Marrone racconta “L’Inferno” del tumore a Sanremo/ 3.Emma Marrone: “Dopo il tumore mai più bionda, i medici mi hanno proibito di tingermi”