Emily Ratajkowski indossa solo una canottiera bianca: la nuova foto è “da censura”

Emily Ratajkowski: la foto in canottiera bianca su Instagram

Non c’è niente da fare, Emily Ratajkowski anche solo con una canottiera bianca riesce a essere la più sexy di tutte. Dopo l’ultima foto apparsa sul social che la ritrae sul divano al mattino totalmente senza veli, la modella 28enne torna a provocare i fan.

Il capo che indossa nello scatto Instagram è tra i più semplici in assoluto, una canottiera. Semplice anche nel colore, è infatti bianca. E la indossa senza reggiseno. Emily Ratajkowski, anche in abiti casual, colpisce e manda in visibilio i follower.

I commenti di fan e ammiratori non si sono fatti attendere. Sotto la foto, pubblicata su Instagram, si legge: “Troppo bella per essere vera”. E ancora: “Illegale. Sei da censura”. Insomma, i follower hanno apprezzato la sexy semplicità di Emily.

Emily Ratajkowski, ecco chi è il marito Sebastian Bear-Mcclard

Potrebbero interessarti Aurora Ramazzotti aiuta su Instagram le persone con il cuore spezzato Taylor Mega da Barbara D’Urso dà spettacolo: “Ma sei ubriaca?” Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti ai ferri corti dopo l’addio di Eros alla modella

Emily Ratajkowski troppo magra, i fan si preoccupano del peso: “Ma mangi?”

Emily Ratajkowski senza veli sul divano: la foto del marito dall’alto