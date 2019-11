Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la fidanzata giovanissima

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata, la 20enne Benedetta Bosi. Lei è più giovane di lui di 49 anni. Elisabetta Gregoraci, ex compagna del noto imprenditore con il quale ha avuto anche un figlio, è stata chiamata a commentare la notizia lanciata dal settimanale di gossip Chi.

Elisabetta Gregoraci ha risposto alle domande che le sono state poste dai fan curiosi. Su Instagram la showgirl ha detto che la nuova relazione con la studentessa di giurisprudenza dell’ex “Fa rabbrividire”.

Gregoraci ora si trova in California insieme al figlio Nathan Flaco, avuto con Briatore. “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, è stato il commento di un follower al quale Elisabetta Gregoraci ha risposto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”.

A una utente che invece ha scritto che Briatore ha “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”, la conduttrice ha replicato: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”.

La showgirl ha ricordato anche quei momenti in cui stavano ancora insieme: “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, è stato il commento di un follower. “Tanto”, la conferma di Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: la 20enne Benedetta Bosi

Potrebbero interessarti Aurora Ramazzotti non parteciperà all’Isola dei Famosi “per quel difetto fisico” Michelle Hunziker: “Sono stata costretta a sposare Tomaso Trussardi” Daniela Martani: “Chiara Ferragni e Fedez? I social sono un porto franco per le loro schifezze”