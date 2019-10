Flavio Briatore e la nuova compagna di 20 anni

Il celebre imprenditore Flavio Briatore ha una nuova fidanzata, la 20enne Benedetta Bosi. “Ha 20 anni. È così giovane che potrebbe essere sua figlia. O la figlia di una delle sue ex”, sono le parole che si leggono su Chi, il settimanale che ha pubblicato in esclusiva le foto della nuova discussa coppia.

Tra i due ci sono ben 49 anni di differenza. Benedetta Bosi è una studentessa di giurisprudenza con il sogno di diventare un magistrato. Della giovane ragazza non si sa molto, anche perché proprio da qualche giorno ha reso privato il suo profilo Instagram.

Quello che si sa è che Flavio Briatore l’ha già portata nel suo resort in Kenya. Le foto che testimoniano questo primo weekend romantico della coppia sono state pubblicate dal settimanale Chi e in anteprima dal sito di Tgcom24.

Tra i primi appuntamenti di Benedetta e Flavio è stato immortalato quello di una cena romantica a Monte Carlo. Briatore in quell’occasione mandò una macchina con l’autista a prenderla a Milano dove lei vive (forse insieme alla sorella Diletta) e l’ha portata a cena nel ristorante Cipriani, locale che l’imprenditore frequenta spesso.

Benedetta Bosi è stata Miss Carnevale a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Prima di andare in Malindi i due sono volati a Roma, sempre sul jet privato, dove hanno trascorso la serata: cena da Zuma, ristorante di sushi con vista sulla Capitale, e nottata in un albergo romano cinque stelle.

La mattina dopo i due sono volati in Kenya e hanno trascorso un rilassante e romantico weekend nel Billionaire resort di Briatore.

