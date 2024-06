Elisabetta Canalis contratta il prezzo dei gamberi da uno yacht

Esplode la polemica sul web per un video che vede protagonista Elisabetta Canalis, la quale, mentre si trova a bordo di uno yacht inizia a contrattare il prezzo dei gamberi con un pescatore.

Dopo aver partecipato al matrimonio di Diletta Leotta, infatti, l’ex Velina ha trascorso qualche giorno di vacanza alle isole Eolie in compagnia del suo fidanzato Georgian Cimpeanu.

Nel filmato, Elisabetta Canalis si trova a bordo di una barca in compagnia del fidanzato per l’appunto e di Elodie e del suo compagno, il motociclista Andrea Iannone.

Nel video, non è chiaro se postato dalla stessa Elodie e dall’ex Velina, la cantante non si vede mai mentre in una frazione di secondo è ben visibile Andrea Iannone.

Quel che è certo è che Elisabetta Canalis inizia a parlare a distanza con un pescatore al quale chiede: “Scusi.. che pesce avete?”.

“Gamberoni, tonno, alalunga” risponde il pescatore mentre tutti a bordo dello yacht iniziano a ridere senza una apparente motivazione.

Quando l’ex Velina chiede il costo dei gamberoni al chilo, il pescatore risponde: “20 euro al chilo”. “Eh 20.. dai” risponde Canalis che poi accetta.

– Che pesce avete?

• Gambero, tonno, alalunga.

– Gambero! Quant’è al kilo?

• 20 euro

– Eh 20, dai

• Gambero grosso è!

– Ah, vabbè pic.twitter.com/Sbdzd8ZELy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 25, 2024

Secondo quanto scrive MowMag, poi, la stessa Elisabetta Canalis avrebbe dichiarato in un paio di stories Instagram che i gamberi erano congelati e argentini, non di qualità insomma.

Aldilà di questo, i follower hanno aspramente criticato l’ex Velina e i componenti a bordo della barca per quella che a tutti è sembrata una mancanza di rispetto nei confronti di persone che stavano lavorando.

“Pensa stare su una barca e non trovare altro da fare che rompere il cazzo a uno che si sarà alzato alle 3 del mattino per lavorare” ha scritto qualcuno.

E ancora: “Gambero rosso grande a 20 euro e sta sopra uno yacht e si lamenta pure”. “Che Cafoni”. “In quale pianeta 20€ al chilo di pescato è tanto? Ma questi l’hanno mai fatta la spesa?”.

Insomma un filmato che per i protagonisti era innocuo e divertente si è rivelato un vero e proprio boomerang almeno stando a quelle che sono state le reazioni degli utenti.