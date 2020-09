Tre giorni di festa insieme alle amiche e agli amici nella tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. Così Elettra Lamborghini ha scelto di festeggiare il suo addio al nubilato in vista del matrimonio del 26 settembre con il dj e produttore musicale olandese Nick van de Wall, noto come Afrojack, che si terrà sul lago di Como.

L’evento, che coinvolge poco meno di venti persone, è iniziato il 3 settembre e durerà fino a domani. Per festeggiare in sicurezza, la cantante ha chiesto a tutti i partecipanti di effettuare i tamponi per il Covid-19 (tutti negativi) all’esterno del relais per poi accedere alle camere. I tre giorni di programma prevedono una gita in barca lungo la costiera amalfitana e tre prelibate cene curate dallo chef della tenuta Michele Deleo, che prevedono nell’ordine: piatti della tradizione campana e pugliese, piatti ispirati a Capri e infine un omaggio a Miami, città cui Elettra Lamborghini è molto legata. La futura sposta sta pubblicando nelle storie di Instagram alcune foto scattate durante la festa di tre giorni per l’addio al nubilato, tra cui spiccano i cuscini, le creme, le mascherine e l’acqua personalizzata con la scritta “Bride to be Elettra”.

Leggi anche: 1. Elettra Lamborghini a Gardaland senza mascherina, l’accusa del web. Lei sbotta: “Siete delle serpi” /2. Elettra Lamborghini cancella tutti i suoi concerti a causa del Covid: l’annuncio sui social

Potrebbero interessarti Georgina Rodriguez arriva alla Mostra del cinema di Venezia: la gaffe non passa inosservata | VIDEO Cristina D'Avena in bikini scatena i social “Stefano De Martino ha deciso di lasciare Belen”: svelato il vero motivo dell’addio