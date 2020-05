Diletta Leotta su TikTok urla il buongiorno ai vicini. Loro rispondono così | VIDEO

Anche Diletta Leotta si è lasciata contagiare dalla mania di TikTok. La giornalista sportiva ha pubblicato il suo personale “Buongiorno” sul social network del momento. La ventottenne catanese con un vestitino bianco trasparente si è affacciata dal terrazzo di casa svegliando i vicini con un virtuosismo vocale creato artificialmente grazie agli effetti disponibili sulla piattaforma.

La risposta dei vicini non si è fatta attendere e dall’altro condominio, affacciati ai rispettivi balconi, sono partite alcune urla di risposta, molto più goffe rispetto a quelle armoniose della giornalista. Erano gli altri inquilini del palazzo di fronte a quello dove la giornalista sta trascorrendo la quarantena in compagnia di Daniele Sarcina. I dirimpettai gesticolavano in direzione della giornalista. Uno scherzo certamente organizzato da Diletta Leotta e dai suoi vicini che ha strappato più di un sorriso su TikTok.

Diletta Leotta, oltre i video su tiktok, sta passando la sua quarantena insieme al pugile Daniele Scardina che recentemente aveva dichiarato: “Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”. A questo si aggiunge anche risvegliare il vicinato in questo modo.

