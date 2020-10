“Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme” | FOTO

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme?

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme? Pare proprio di sì: dalle fotografie scattate dai paparazzi del settimanale Chi, i dissapori di coppia sembrano essere acqua passata. I due avevano deciso di prendersi una pausa lo scorso luglio, ma eccoli di nuovo insieme, fotografati domenica scorsa al di fuori dell’hotel dov’è ospite la giornalista. Del resto, nella precedente puntata di Ballando con le stelle, Scardina ha spiegato con zelo che quello che prova per la Diletta “è amore”. Il giorno dopo, eccoli uscire insieme dall’hotel dove alloggia la Leotta.

Il momento è stato subito catturato dagli obiettivi delle macchine fotografiche. La Leotta stava andando ad una gita in Abruzzo con due amici, Antonio Maria Catalani (concorrente di Ballando) e la sua fidanzata, Caterina Zanardi Landi. Con loro, anche Scardina. La sera, dopo l’escursione, sono tornati insieme all’hotel dove alloggia la Leotta. Poco tempo fa, la conduttrice di Dazn aveva spiegato proprio a Chi: “Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante ‘Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire”. La coppia aveva preso le distanze lo scorso luglio dopo un anno d’amore (avevano anche trascorso il lockdown insieme) e, durante l’estate, a Diletta era stato anche affibbiato un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, poi smentito.

