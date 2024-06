Diego Naska accusa Fedez: “È venuto a prendermi a mazzate con tre persone” | VIDEO

Diego Naska accusa Fedez: “È venuto a prendermi a mazzate”

Nuova grana per Fedez che è stato accusato dal rapper Diego Naska di essere stato aggredito dal rapper e da altre due persone, così come accaduto già a Cristiano Iovino.

Tutto è iniziato con Fedez che, ospite della diretta Twitch di GrenBaud, durante la quale ha parlato anche di Chiara Ferragni, ha raccontato di una discussione avvenuta tra i due qualche mese fa dopo che un hater aveva insultato la moglie, ormai quasi ex, e i figli di Fedez.

“Una amico loro, tale… Non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si sco***a mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà – ha spiegato Fedez – Diego Naska commenta ridendo. Gli ho chiesto cosa lo facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa. Non ha voluto chiedermi scusa. Bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, dove uno tira in mezzo i miei figli… Io sono fatto così – ha detto ancora – Poi se volete fare la morale, dire che sono una cattiva persona, non me ne frega un c***o. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo. Piaccia o meno è così”.

🚨⚡️ Fedez vs Diego Naska Fedez ha raccontato la sua versione dei fatti durante una live con GrenBaud. Poco fa Diego Naska ha risposto: “preso a mazzate, 3 contro 1” pic.twitter.com/LtilKaqazY — Trash Italiano (@trash_italiano) June 7, 2024

Subito dopo è arrivata la replica di Diego Naska, che ha raccontato un’altra versione dei fatti. “Stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose. Volevo dirvi, se non lo sapevate… Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno, perché di stupore parliamo. La gif non stava ridendo, era una gif di stupore, che vi lascio qui, il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Tre contro uno”.

Il rapper, poi, si rivolge direttamente a Fedez: “La prossima volta che vai a un convegno invitami, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Magari passami a prendere tu, però senza van con 5 persone dentro. Con la smart, da solo. Ciao”.