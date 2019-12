Diana del Bufalo, nuova frecciatina a Paolo Ruffini: “Ogni pagliaccio torna nel suo circo”

Diana del Bufalo pubblica un nuovo post Instagram dopo la rottura con Paolo Ruffini

Diana del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa Diana con un post Instagram nella giornata di domenica 15 dicembre, mettendo a tacere una volta per tutte il gossip che circolava sulla sua relazione.

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”, ha scritto Diana del Bufalo raccontando la fine dell’amore con Paolo Ruffini.

Ma oggi, lunedì 16 dicembre, è apparso un nuovo post nelle stories Instagram della cantante e attrice romana. “Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna sul suo trono”, scrive Diana del Bufalo a corredo di una foto.

L’aforisma completo recita: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”.

Diana del Bufalo e Paolo Ruffini si sono conosciuti ai tempi del programma televisivo di Italia1 “Colorado”. Il comico toscano all’inizio della relazione con Diana del Bufalo aveva appena concluso il matrimonio con la moglie Claudia Campolongo.

In un’intervista a Verissimo Paolo Ruffini aveva infatti precisato: “L’amore tra me e mia moglie era cambiato, siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Quando Claudia mi ha lasciato mi ha detto una cosa bellissima “io non ti lascio, ti libero”. Noi continuiamo a lavorare insieme, io sono amico con il suo nuovo compagno, lei è amica di Diana”.

La conduttrice Silvia Toffanin in quell’occasione ne ha approfittò per smentire il gossip circa un presunto tradimento di Paolo Ruffini nei confronti dell’ex moglie. “Non è vero che ho lasciato Claudia per Diana”.

