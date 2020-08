Foto Di Maio con la fidanzata Saba al mare, il fotografo: “Non era posa hot”

La foto del bagno a mare del ministro degli Esteri Luigi Di Maio con la fidanzata Virginia Saba pubblicata dal settimanale Oggi continua a fare discutere. Nello scatto si vede Di Maio in una posa definita “spinta” con la sua compagna. Sulla vicenda è intervenuto l’autore della foto, Alex Fiumara, che su Twitter ha difeso l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle: ”Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra”. “Devo anzi dire – continua il fotografo di Oggi – che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni”. Virginia Saba su Facebook ha ringraziato pubblicamente il fotografo per la sua precisazione.

Grazie per la correttezza. Pubblicato da Virginia Saba su Domenica 30 agosto 2020

