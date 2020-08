Di Maio, foto “spinta” al mare con la fidanzata. Social scatenati: “È Kamasutra!” | FOTO

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato paparazzato al mare dal settimanale Oggi con la fidanzata Virginia Saba. In particolare, uno scatto ha suscitato l’ironia del web: si vede Di Maio in una possa piuttosto spinta con la sua compagna. L’ex capo politico pentastellato appare estremamente rilassato nel godersi gli ultimi scampoli di estate.

Sui social sono tante le battute a corredo dell’immagine. Anche alcuni giornalisti si sono divertiti a prendere in giro il ministro degli Esteri, che di recente aveva fatto parlare di sé per la fortissima abbronzatura con cui era comparso in alcune foto ufficiali al rientro dalle ferie. Altri utenti hanno invocato il “Kamasutra” e hanno scherzato su questa posa singolare di Di Maio e Virginia Saba.

++Di Maio: abbiamo abolito la pubertà++ pic.twitter.com/VkHdy834gm — Alessio Viola (@alessioviola) August 30, 2020

Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna. pic.twitter.com/WfPEqpvMqH — Maria Teresa Melì (@MT_Meli_) August 30, 2020

