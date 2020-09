Cristina D’Avena in bikini scatena i social, gli haters la criticano: “Photoshop?”

Cristina D’Avena in bikini sorprende i fan, ma scatena anche gli haters: “Photoshop?”

Cristina D’Avena torna sui social con uno scatto mozzafiato: la cantante delle più belle sigle dei cartoni animati anni ’80-’90 ha pubblicato una nuova fotografia che la ritrae in bikini. Nella didascalia si legge: “Ciak…si gira… vi penso!”. Anche se non è ancora ben chiara la motivazione del testo (sta girando uno spot, una videoclip, un film?), a catturare l’attenzione è stata sicuramente la fotografia: non soltanto complimenti da parte di tantissimi utenti, ma anche commenti al vetriolo da parte degli haters che non hanno perso l’occasione e hanno prontamente scritto: “Filtri ne abbiamo?” o ancora: “Photoshop?”

Cristina D’Avena, 56 anni, è stata una vera e propria icona anni ’80-’90, la sua voce ha accompagnato le sigle di tantissimi cartoni animati che sono rimasti nel cuore della cultura pop (Potreste mai dimenticare “I Puffi” o “Mila e Shiro” e ancora “Kiss Me Licia” e “Sailor Moon”?) e ancora oggi la cantante riscuote molto successo in giro per l’Italia, organizzando concerti da solista o in compagnia dei Gem Boy.

