Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Raoul Bova registra il marchio “occhi spaccanti”, la provocazione di Corona: “Poverino lui e la suocera”

Immagine di copertina

L'ex paparazzo afferma di aver depositato il marchio prima che lo facesse l'attore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fabrizio Corona sostiene di aver registrato il marchio “occhi spaccanti” prima che lo facesse Raoul Bova. Secondo quanto rivelato dall’Adnkronos nelle scorse ore, infatti, l’attore ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi dell’ormai noto auto inviato alla modella e rivelato da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti” era la frase che Bova pronunciava all’inizio dell’audio: l’interprete, quindi, avrebbe depositato il marchio sia di “occhi spaccanti” che dell’intera frase. A spiegare il perché, sempre l’Adnkronos, è l’avvocata Michela Carlo, dello studio Bernardini De Pace: “È semplicemente un modo, come tanti, per far cessare la diffusione dei video”.

corona bova

La notizia è stata subito commentata da Fabrizio Corona che, in una stories del suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scambio di messaggi con un interlocutore anonimo in cui ha scritto: “Poverino lui e la suocera. L’ho registrato (il marchio ndr) prima della puntata”. L’ex paparazzo, quindi, aggiunge: “Scusa Raoul, ma l’ha capito che giochiamo in un altro campionato?”. Tuttavia, secondo quanto afferma Fanpage, non risulta che i marchi siano registrati da Fabrizio Corona ma, anzi, vi è una richiesta dell’avvocata Michela Carlo.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione
Gossip / Raoul Bova deposita il marchio "occhi spaccanti" per fermare la diffusione dell'audio
Gossip / Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi, l’accordo prematrimoniale in caso di divorzio
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione
Gossip / Raoul Bova deposita il marchio "occhi spaccanti" per fermare la diffusione dell'audio
Gossip / Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi, l’accordo prematrimoniale in caso di divorzio
Gossip / Giorgia Surina: "Il matrimonio con Vaporidis uno sbaglio, non ne vado fiera"
Gossip / Anna Tatangelo: “Venivo descritta come rovinafamiglie, per anni mi sono sentita sbagliata”
Gossip / Caso Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie
Gossip / Alessandro Basciano di nuovo contro Sophie Codegoni: “Ostacoli il rapporto padre e figlia, vergogna”
Gossip / Lo sfogo dell'influencer Natalia Paragoni: "Paghiamo troppe tasse, che fastidio"
Gossip / La vecchia intervista di Raoul Bova a Belve torna virale
Gossip / Il dramma di Chiara Biasi: "Ho avuto un'ischemia cerebrale"
Ricerca