Fabrizio Corona e l’indiscrezione bomba su Raoul Bova: “Per tre anni ha avuto una relazione parallela”

Raoul Bova avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales: lo afferma Fabrizio Corona, che ha promesso di rivelare tutta la verità nel suo format Youtube, Falsissimo, la cui nuova puntata verrà trasmessa sul web a partire dalle 21 di lunedì 21 giugno. La puntata, dal titolo Diavoli e tentatori – Speciale Temptation Island, promette di rivelare non solo alcuni retroscena sul programma di Canale 5 ma anche su alcuni personaggi dello showbiz come per l’appunto l’attore romano. “Usiamo il programma, le coppie e i tentatori come metafora della vita e specchio di una società – quella di oggi – in cui la parola amore non esiste più. Il programma di Maria è finto. Finta lei, che prende in giro i telespettatori costruendo storie a tavolino” scrive Corona sui social.

E ancora: “Finto Raoul Bova, che scrive ‘amore’ a una ragazza del 2002 su Instagram mentre è al secondo matrimonio con altri due figli, continuando a mostrarsi in pubblico come l’uomo perfetto”. L’ex paparazzo ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram uno scambio di messaggi, che Corona attribuisce a Raoul Bova e a una ragazza di 25 anni, ex tentatrice di Temptation Island. Corona aggiunge: “È notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano, e Rocío è stata – di fatto – la tentatrice che ha spezzato una coppia storica. Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove”.