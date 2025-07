Annamaria Bernardini de Pace: “Raoul Bova mi ha telefonato chiedendomi ‘Mi aiuti?’. È un uomo perbene”

Sarà la legale Annamaria Bernardini de Pace, ex suocera di Raoul Bova, ad assistere l’attore nella questione dell’affidamento dei figli avuti con Rocio Munoz Morales e anche per la questione relativa alla diffusione degli audio privati con Martina Ceretti. L’interprete, infatti, ha fatto ricorso al Garante della Privacy per diffidare, come riferisce il Corriere della Sera, una serie di soggetti: Fabrizio Corona, Meta, Google, Youtube, Tik Tok, X, Ryanair, insieme con le società di calcio di Napoli e Torino. La legale, insieme al collega David Leggi, ha chiesto l’immediata rimozione di tutti i contenuti riferibili alla vicenda, dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, a Google e Ryanair, e chiedendo di deindicizzare in modo globale la ricerca dei file e la condanna di tutti i soggetti coinvolti a un risarcimento danni di mezzo milione di euro a testa.

Interpellata dall’Ansa, Annamaria Bernardini de Pace ha spiegato: “Oltre ai ricatti, nel momento in cui quelle chat e quegli audio sono stati diffusi vengono commessi altri reati, che hanno giustificato il nostro ricorso al Garante. Tutta questa storia è comunque una vicenda verognosa, nella quale Raoul si è comportato da persona per bene, che ha deciso di denunciare anziché pagare come fa la maggior parte dei personaggi famosi allo scopo di difendere il danno reputazionale. Lui invece ha denunciato nonostante fosse consapevole di questo rischio”. È stato lo stesso attore a contattarla: “Raoul mi ha telefonato spiegando quanto era accaduto e chiedendomi ‘Mi aiuti?’. Così gli ho consigliato intanto un buon penalista, dal quale ha scelto di farsi assistere. Bova e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una stron…”.

E ancora: “I miei nipoti hanno una nonna che è orgogliosa di quello che ha fatto il loro padre, cioé del fatto che ha denunciato quei ricatti. Del resto non a caso ha interpretato come attore il ruolo del capitano Ultimo per tanti anni”. E sul divorzio tra l’attore e la figlia Chiara Giordano, la legale smorza le tensioni dell’epoca: “Sono tensioni normali che riguardano uno specifico momento, ma di fronte all’intelligenza delle persone le cose si superano. Non ho mai avuto nulla contro di lui, ma è chiaro che con il cuore ero con mia figlia. Inoltre i media hanno manipolato parecchio le vicende di quel divorzio, facendo riferimento ad una lettera risalente ad un anno prima che loro si lasciassero”.