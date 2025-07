Raoul Bova pronto a denunciare Ryanair e il Napoli: hanno usato dell’attore con Martina Ceretti sui social

Raoul Bova sarebbe pronto a intraprendere una doppia causa civile contro Ryanair e il Napoli per aver utilizzato, senza alcuna autorizzazione, i vocali che l’attore ha inviato a Martina Ceretti: è quanto riporta La Repubblica. Tutto è iniziato con la diffusione degli audio nel programma di Fabrizio Corona, Falsissimo. Audio che in breve tempo sono diventati virali e che, ora, sono anche al centro di un’indagine per una presunta tentata estorsione ai danni dell’attore.

Nei giorni immediatamente successivi, infatti, Ryanair ha citato alcune delle frasi contenute nell’audio di Bova sui social X e Facebook: “Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?”. Il post è in breve tempo divenuto virale, ma, secondo quanto scrive Repubblica, per Raoul Bova sarebbe stata un’ulteriore umiliazione pubblica. Pochi giorni dopo, invece, è stato il Napoli a utilizzare su TikTok l’audio con la voce originale dell’attore in un video che vede protagonista il calciatore Kevin De Bruyne.

Interpellato dall’Ansa, l’avvocato di Bova, David Leggi, ha affermato che le azioni compiute hanno alimentato un’ondata illecita e inaccettabile sul web: “Si è messa in moto una macchina infernale che non risparmia nessuno, né le persone né i loro figli, spesso privi degli strumenti per distinguere tra cronaca, cattiveria o voyeurismo di bassa lega. Tutto questo impone una seria riflessione sui meccanismi che regolano il mondo del web e dei social media, sempre più simili a un nuovo far west”.