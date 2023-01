Paura per Clara Chia Marti: la nuova fidanzata di Piquè ricoverata d’urgenza in ospedale

Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Piquè ricoverata in ospedale

Non c’è pace per Gerard Piquè: Clara Chia Marti, la sua nuova fidanzata, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in seguito a un forte attacco d’ansia.

A riferirlo è El Periodico, secondo cui la modella 22enne non riuscirebbe più a gestire la pressione di media e fan dopo l’uscita del brano Music Session #53 in cui la cantante Shakira attacca apertamente sia lei che il suo ex marito Piquè.

La giovane, secondo quanto riporta il quotidiano, si troverebbe in una clinica privata di Barcellona. Di recente si era parlato anche di una possibile gravidanza dopo che Clara Chia Marti era stata avvistata in una farmacia assieme all’ex difensore del Barcellona.

Gossip / “Devi stare zitta”: la furiosa lite in strada tra la madre di Piquè e Shakira torna virale sul web | VIDEO Musica / La vendetta di Shakira non è finita: in arrivo una nuova canzone contro Piquè e Clara Chia Martì

Più probabile, però, che i due stessero comprando un farmaco anti-ansia: secondo le indiscrezioni, infatti, dopo la canzone di Shakira la 22enne riuscirebbe ad uscire a malapena di casa per colpa dei giornalisti e dei fan che assediano la sua abitazione.