Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti

Battibecco tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti su Instagram. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, l’influencer napoletana è finita nel mirino delle critiche dopo aver postato una foto che la ritrae al volante di una lussuosa automobile accompagnata dalla didascalia: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”. La frase è una citazione della celebre attrice ungherese Zsa Zsa Gabor, ma i followers della 22enne non hanno apprezzato la metafora giudicandola superficiale e offensiva per le donne (nonché per gli animali nel passaggio del “visione nell’armadio”).

Chiara Nasti ha suscitato diversi commenti critici dopo la foto. Commenti che la provocatoria influencer ha deciso di stampare su un rotolo di carta igienica per spiegare meglio che tutti gli attacchi che ha ricevuto dai follower non le interessano: “Questo è ciò che me ne faccio delle vostre critiche, speriamo che non me ne vogliate”.

A questo punto è intervenuta Aurora Ramazzotti, che ha utilizzato l’emoticon dell’omino che si batte la fronte per esprimere la sua perplessità in merito alla vicenda.

Ma la risposta di Chiara Nasti al commento della figlia di Michelle Hunziker non è tardato ad arrivare. L’influencer napoletana rivolgendosi ad Aurora Ramazzotti ha detto: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!”. Le pesanti insinuazioni della Nasti hanno fatto si che molti follower della Ramazzotti si scagliassero contro la napoletana tacciandola di essere meschina. “Cosa avrà voluto dire Chiara Nasti?”, si chiedono i fan su Instagram.

