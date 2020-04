Bufera su Chiara Nasti nell’auto sportiva: “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi”

Instagram, la polemica per la foto di Chiara Nasti

L’influencer napoletana Chiara Nasti torna a fare discutere. La blogger 22enne, come tanti altri personaggi famosi, in queste settimane di quarantena imposte dal Coronavirus intrattiene i suoi follower con Stories e post Instagram. L’ultima foto condivisa sul social dalla giovane ha scatenato però diverse critiche.

Dopo avere dichiarato di non bere acqua da anni, Chiara Nasti è finita di nuovo nel mirino delle polemiche per una foto che la ritrae alla guida di una Jaguar decappottabile associata a una didascalia che ha generato diversi commenti critici.

Chiara Nasti ha scritto nel post Instagram: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”. La frase è una citazione della celebre attrice ungherese Zsa Zsa Gabor, ma i followers della giovane fashion blogger non hanno apprezzato la metafora giudicandola superficiale e offensiva per le donne. Nonché per gli animali, nel passaggio del “visione nell’armadio”.

Sotto la foto Instagram si sono scatenati i commenti. “Dopo questa direi che è il momento di non seguirti più”, “Ti manca la cosa più importante: il cervello”, “Ecco come diffondere la visione patriarcale”, “Una vera donna non ha bisogno dell’asino, sai che bello guadagnare e spendere i propri soldi senza essere in debito con nessuno?”, “Se fossi tuo padre ti manderei a raccogliere i pomodori”, sono solo alcune delle risposte.

Chiara Nasti ha risposto alle critiche con una serie di Stories Instagram dichiarando di essere una ragazza indipendente nonostante la sua giovane età e che il suo intento era quello di fare della semplice ironia.

