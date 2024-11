Chiara Ferragni e Veronica Ferraro prendono in giro Corona: la replica

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro lanciano una frecciatina a Fabrizio Corona con l’ex paparazzo che ha replicato a stretto giro.

L’influencer si trovava a Roma insieme agli amici Veronica Ferraro e Angelo Tropea quando, a bordo di un risciò affittato a Villa Borghese, la Ferraro ha imitato l’ex paparazzo: “Vi dico una cosa, questa è un’esclusiva che so soltanto io. Io vi assicuro che sabato pomeriggio Chiara Ferragni era su un risciò. Ho sempre ragione, ho sempre ragione! Io non dico stronzate. Che cosa è successo quando Chiara è scesa dal risciò? In esclusiva per Gurulandia“.

Il riferimento è al podcast dove tante volte Fabrizio Corona ha parlato di Fedez, Chiara Ferragni e del loro divorzio, spesso lanciando delle vere e proprie bordate nei confronti dell’ormai ex coppia.

La risposta di Fabrizio Corona non è tardata ad arrivare. L’ex paparazzo, infatti, ha così replicato: “Chiara vieni a Gurulandia, 200k te li do e ti spiego cosa fare per risolvere i tuoi problemi”.

Già in passato Corona aveva dato dei “consigli” all’imprenditrice digitale, sempre durante il podcast Gurulandia. In una delle puntate, infatti, dopo aver bollato l’influencer come “una donna finita” le aveva consigliato: “La prima cosa che dovrebbe fare è ripartire raccontando la sua storia al pubblico. Ammettendo gli errori. Io sono sicuro che quello che è stato fatto dalla Ferragni non è stato fatto intenzionalmente. Lei deve raccontare la sua storia mettendosi a nudo. Reagisci perché oppure sei finita”.