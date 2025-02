Chiara Ferragni riparte dall’estero e torna in copertina dopo il Pandoro gate: “È ancora un fenomeno”

Chiara Ferragni torna in copertina dopo il Pandoro gate

Chiara Ferragni riparte dall’estero e torna sulla copertina di un magazine di moda a distanza di un anno dal Pandoro gate, l’accusa di truffa aggravata e la separazione da Fedez.

Dopo essere volata in Spagna per prendere parte ai Premi Goya, infatti, l’influencer è stata scelta come protagonista dell’ultimo numero di Elle Romania.

“Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda” recita la didascalia accanto alla foto di copertina, i cui scatti sono stati realizzati da Nicholas Fols.

Di recente, Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva sollevato qualche perplessità sulle attività di beneficenza dell’influencer legata alla vendita di alcuni prodotti, tra l’ormai famigerato pandoro Balocco, aveva dichiarato a proposito dell’influencer: “Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità. È un periodo che provo empatia per lei. Penso abbia pagato a sufficienza per il suo errore. Tutto l’aspetto penale non mi interessa minimamente, ha pagato da un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti”.

Su Fedez, invece, Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato: “Mi sembra tutto eccessivo. Dall’altra parte l’ex coniuge riceve assoluzioni in maniera molto più facile, a lui vengono perdonate cose che per me più gravi. Io non chiedo scusa a Chiara Ferragni, perchè il mio lavoro è stato utile. Ma è il momento di darle una seconda opportunità”.