Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni merita una seconda possibilità”

Ospite per la prima volta di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha parlato anche di Chiara Ferragni e Fedez.

La reporter, che per prima aveva sollevato qualche perplessità sulle attività di beneficenza dell’influencer legata alla vendita di alcuni prodotti, tra l’ormai famigerato pandoro Balocco, ha dichiarato a proposito dell’influencer: “Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità. È un periodo che provo empatia per lei. Penso abbia pagato a sufficienza per il suo errore. Tutto l’aspetto penale non mi interessa minimamente, ha pagato da un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti”.

Su Fedez, invece, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Mi sembra tutto eccessivo. Dall’altra parte l’ex coniuge riceve assoluzioni in maniera molto più facile, a lui vengono perdonate cose che per me più gravi. Io non chiedo scusa a Chiara Ferragni, perchè il mio lavoro è stato utile. Ma è il momento di darle una seconda opportunità”.

Nel corso dell’intervista, tra le altre cose, la giornalista ha parlato anche del suo rapporto con Laerte Pappalardo, con il quale ha avuto un figlio, Leon: “Mi stava uccidendo, fisicamente e mentalmente. Io avevo il desiderio di farmi amare da questa persona in una maniera incredibile. Lui era il narciso per eccellenza. Questi due desideri erano inconciliabili. Io senza di lui non potevo vivere, ma stando con lui stavo ancora peggio. E oggi non attribuisco tutte le colpe a lui. Ne sono uscita senza chiedere aiuto. Ho fatto un grande lavoro su me stessa e il tempo mi ha aiutato molto”.