Cosa c’è dietro l’iscrizione di Chiara Ferragni su Tik Tok: l’indiscrezione

Chiara Ferragni e Tik Tok

Quei simpatici balletti che Chiara Ferragni improvvisava su Tik Tok insieme al marito Fedez (non sempre entusiasta di farne parte) durante la quarantena o i siparietti scherzosi con le sorelle Francesca e Valentina sarebbero frutto di un accordo commerciale tra la celebre influencer italiana e la piattaforma social. E’ quanto emerge da un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, secondo cui Chiara Ferragni si sarebbe tuffata in quest’ultimo periodo sull’app Tik Tok, non per piacere ma per un interesse economico.

Il social tanto amato dai giovanissimi avrebbe quindi ingaggiato l’imprenditrice digitale per allargare il proprio pubblico. “TikTok – scrive Chi – il social network amatissimo dai giovani, ha puntato su Chiara Ferragni per conquistare un pubblico più adulto. Per lei un contratto da mille e una… cifra altissima”. E il successo dell’influencer sulla piattaforma (come era prevedibile) non si è fatto attendere, i suoi follower sono quasi già 2,5 milioni.

