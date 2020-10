Striscia La Notizia sgancia una bomba su Chiara Ferragni: il segreto del ritocchino estetico

Striscia La Notizia sgancia una bomba su Chiara Ferragni: il segreto del ritocchino

Striscia La Notizia, nella rubrica Fatti e Rifatti, ha portato a galla un segreto riguardo Chiara Ferragni, la celebre influencer cremonese seguita da milioni di persone da tutto il mondo che, a quanto pare, avrebbe ceduto al fascino della chirurgia estetica. Lo scorso martedì 27 ottobre, Striscia avrebbe infatti mandato in onda il servizio che mostra il prima e il dopo di volti celebri e nel mirino questa volta è entrato il viso della Ferragni. Pare che l’influencer si sia concessa un ritocchino. Come spiega Striscia: “Naso e zigomi non passano il confronto. Chiara ha l’agenda piena e sembra anche gli zigomi. Che dire del naso?”, s’interrogano quelli di Striscia. Ma non è finita qui.

Il tg satirico di Canale 5 ipotizza: “Anche il seno sembra cambiato, o meglio aumentato”. Certo è che di recente la Ferragni è anche in dolce attesa. Il servizio di Striscia si conclude con una frecciatina al vetriolo: “Chiara Ferragni è ancora giovane, ma se continua così…”. L’influencer avrà modo di replicare?

Avrà davvero ceduto alla chirurgia estetica per ritoccare naso e zigomi? Qui il video completo sui Ferragnez.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo” / 2. Chiara Ferragni in lacrime: l’emozione durante l’ecografia della figlia | VIDEO

Potrebbero interessarti “Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme” | FOTO Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo” Emily Ratajkowski è incinta: l’annuncio su Instagram