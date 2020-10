Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo”

Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez, piovono critiche: “Ma puoi farlo?”

Non ci si stanca mai di criticare Chiara Ferragni. L’influencer si è concessa una giornata alla Spa – prontamente documentata sui social – con il marito Fedez (prima dell’ultimo Dpcm di Conte). Un weekend di coccole tra massaggi, saune e bagni turchi presso la Spa di San Maurizio, ma il web non ha perso l’occasione di sottolineare un dettaglio: la Ferragni è incinta. “Ma questo non puoi farlo”, scrive un utente, riferendosi ad attività da Spa che in uno stato interessante è preferibile evitare.

Altri hanno poi notato una bottiglia di champagne con due bicchieri adagiati vicino la vasca (anche se uno dei due bicchieri è vuoto). “È giusto godersi un po’ di relax, ma state attenti. Fatelo per il bambino”, si legge ancora tra i commenti. “Ma è sicura la sauna da incinta?”, ha scritto un altro e qui la Ferragni è intervenuta, specificando: “No, infatti quella non l’ho fatta”.

