Chiara Ferragni saluta il 2024 con un video in cui si mostra in lacrime

Dallo scandalo Pandoro-gate, arrivato a fine 2023, alla separazione dall’ex marito Fedez: Chiara Ferragni saluta il 2024, il suo anno più difficile.

In un reel postato sul suo profilo Instagram l’influencer si mostra in lacrime, ma anche sorridente nei vari momenti che hanno contraddistinto il suo ultimo anno.

“Ciao 2024. Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi” ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia del suo filmato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Mentre scorrono le immagini, una voce narrante afferma: “Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stessa. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo”.

Chiara Ferragni, che dopo la separazione da Fedez sembra aver ritrovato l’amore e la serenità con Giovanni Tronchetti Provera, è partita per St. Moritz dove trascorrerà il Capodanno con i figli Leone e Vittoria.