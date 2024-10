È finita la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

Giungono ulteriori conferme sulle fine della presunta relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: il manager, infatti, è stato fotografato da Chi insieme alla moglie Giulia Luchi e i due figli della coppia.

Per tutta l’estate si è vociferato sulla presunta relazione tra l’influencer e il manager con i due che erano stati fotografati anche insieme, seppur non in atteggiamenti intimi, durante una vacanza in Grecia.

Che la storia fosse naufragata lo aveva anticipato già il giornalista Gabriele Parpiglia che di recente aveva scritto: “Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea. Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta”.

“Ma secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. Reciproco. Silenzioso. Lontano anche da future chiacchiere” aveva concluso il giornalista.

Per diverse settimane si è vociferato di una possibile ufficializzazione della relazione tra i due con il manager, però, che alla fine sarebbe tornato dalla moglie.