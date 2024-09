Chiara Ferragni torna a collaborare con un’azienda dopo il pandoro-gate: “È un giorno speciale”

Chiara Ferragni torna a collaborare con un’azienda dopo il pandoro-gate

Chiara Ferragni torna in carreggiata: dopo il pandoro-gate e la fuga degli sponsor, infatti, l’influencer è tornata a collaborare con un’azienda per scopi pubblicitari.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha annunciato che sarà ambassador di “Goa Organics”, una start up che produce cosmetici vegani con sede a Barcellona.

A quasi un anno dal pandoro-gate, che ha segnato un periodo di crisi nera per l’influencer, sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è riapparso l’hashtag #adv, che indica come il contenuto pubblicato sia frutto di un accordo commerciale tra influencer e brand.

L’imprenditrice digitale è volata a Madrid per presentare il progetto. “Un giorno speciale” ha scritto Chiara Ferragni sui social.

L’influencer, che sembrerebbe aver ritrovato anche l’amore dopo il divorzio da Fedez, nell’ultimo anno ha fatto i conti con diversi rapporti di collaborazione interrotti.

In seguito al pandoro-gate, infatti, Chiara Ferragni ha chiuso il suo negozio a Milano e interrotto la collaborazione con alcune aziende tra cui quella con Cartiere Paolo Pigna Spa, la cui partnership prevedeva la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio.