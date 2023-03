Chiara Ferragni chiede aiuto ai follower per arredare la nuova casa: “Aspetto suggerimenti e idee” | VIDEO

Chiara Ferragni chiede aiuto ai follower per arredare la nuova casa

Archiviato il gossip sulla relazione con il marito Fedez e gli impegni professionali, Chiara Ferragni è pronta a dedicarsi all’arredo della nuova casa che i Ferragnez hanno acquistato nel quartiere City Life di Milano.

L’influencer, in un video postato sul suo profilo Instagram, ha infatti rivelato che l’appartamento sarà pronto ad agosto e settembre, chiedendo ai follower, così, suggerimenti e idee per arredarla.

“Ora che è finito Sanremo e le varie Fashionweek – afferma Chiara Ferragni – ho un pochino di tempo libero e mi sto dedicando a diversi progetti. Ho dei viaggi in programma nelle prossime settimane: alcuni per lavoro, altri per piacere, alcuni con il team e altri con la famiglia e gli amici”.

“Ho ricominciato a studiare spagnolo, una delle mie lingue preferite, e ci tengo tantissimo a parlarlo molto bene, anche perché i miei bambini lo parlano perché la tata lo parla con loro” ha aggiunto l’imprenditrice digitale.

Poi, l’appello ai follower: “Altro progetto importante è la casa nuova a Milano che spero tra agosto e settembre sarà pronta. Con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design per arredarla. Servono idee e se avete pagine o brand da consigliarmi mandatemeli qua”.