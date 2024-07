Ancora una pessima notizia per Chiara Ferragni: il suo storico negozio a Milano verso la chiusura

Il negozio di Milano di Chiara Ferragni verso la chiusura

Lo scandalo Balocco potrebbe aver provocato un altro terremoto in casa Ferragni: secondo Chi, infatti, l’influencer starebbe per chiudere il suo storico negozio di Milano.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sostiene che lo store situato in via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti, abbasserà le saracinesche ad agosto.

Il negozio, che si estende su una superficie di 120 metri quadrati, è sicuramente simbolico per Chiara Ferragni dal momento che è stato il primo inaugurato dall’influencer nell’ormai lontano 2017.

Non è chiaro, però, se la chiusura sia stata provocata dal pandoro-gate, o meglio dai suoi effetti, o se vi siano altri motivi.

Quel che è certo è che, pochi giorni dopo il caso Balocco e il contestato video di scuse dell’imprenditrice digitale, il negozio, in occasione dei saldi invernali, aveva registrato un vistoso calo di presenze nonostante gli sconti che andavano dal 40 al 60%.

“Chiara Ferragni ormai è caduta in declino, poverina, non abbiamo niente del suo brand e penso che non compreremo mai qualcosa. Stavo guardando una valigia rosa per mia figlia che andrà a Londra ma non penso la prenderò” aveva affermato una passante fuori dal negozio intercettata dall’Adnkronos.