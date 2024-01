Chiara Ferragni, il negozio di Milano vuoto nel primo giorno di saldi: “Ormai è caduta in declino, poverina”

Chiara Ferragni, il negozio di Milano vuoto nel primo giorno di saldi

Nel primo giorno di saldi, al via venerdì 5 gennaio, il negozio di Chiara Ferragni a Milano era vuoto: lo rivela l’Adnkronos che ha intervistato anche alcuni curiosi che sostavano davanti le vetrine.

Non è dato sapere se la scarsa affluenza sia da ricercarsi nel caso del pandoro Balocco dal momento che i saldi sono partiti in sordina un po’ in tutta Milano, complice anche la pioggia.

Sta di fatto, però, che, come sottolinea l’agenzia di stampa, di gente nello store situato a due passi da corso Como e piazza Gae Aulenti se ne è vista ben poco nonostante gli sconti che vanno dal 40 al 60%.

“Conosco Chiara Ferragni e il suo brand, certo ma non credo farò acquisti. Sono qui solo per curiosare” afferma una signora greca intercettata fuori dal negozio.

“Chiara Ferragni ormai è caduta in declino, poverina – afferma una donna – non abbiamo niente del suo brand e penso che non compreremo mai qualcosa. Stavo guardando una valigia rosa per mia figlia che andrà a Londra ma non penso la prenderò”.

Una commessa, però, spiega: “Sono tutti ancora in vacanza e di certo questa pioggia non aiuta”.