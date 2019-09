Chiara Ferragni lascia in anticipo la settimana della moda di Parigi

Chiara Ferragni non smette di aggiornare i suoi 17 milioni di follower sulle avventure in giro per il mondo, e in questi giorni i fan l’hanno vista protagonista alla settimana della moda di Parigi, inaugurata lunedì 23 settembre e in programma fino al primo ottobre prossimo.

Eppure, dopo aver fatto sognare tutti con outfit mozzafiato e aver condiviso con loro i momenti trascorsi a Parigi, tra sfilate, cene e massaggi nell’hotel extra-lusso che l’ha ospitata, l’influencer in una storia Instagram spiega che per lei è arrivato il momento di ripartire.

Arrivata a Parigi solo domenica scorsa, avrebbe potuto godere di altri giorni nella capitale francese, dove si è recata insieme alla sorella Valentina e ai membri più intimi della sua crew. E invece è già tornata casa,

Il soggiorno è finito: “Sono appena atterrata a Milano, tra meno di un’ora riabbraccerò il mio piccolo Leone“, dice Chiara Ferragni in una storia Instagram.

“La mia settimana della moda è finita oggi”, continua la fashion blogger.

“Questo week end porterò il mio team a Capri”, e conclude: “Ma Fede mi manca troppo”.

Fedez è infatti assente per un impegno di lavoro, che lo terrà lontano dalla famiglia per circa 10 giorni: il rapper milanese Fedez parteciperà al programma Celebrity Hunted, che andrà in onda su Amazon Prime, insieme all’amico youtuber Luis Sal.

Dunque Chiara Ferragni ha altri impegni a cui tener fede, ed è tornata prima dalla settimana della moda di Parigi per riabbracciare il figlio Leone Lucia, da cui non sa stare troppo lontana.

Ieri l’ex di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, mentre lei era ancora a Parigi, ha risposto alle accuse mosse dalla influencer nel docufilm Chiara Ferragni Unposted. L’ex fidanzato ha rilasciato un commento su Twitter e ha voluto dire la sua dopo un lungo silenzio.

“Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni. I confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento”, ha scritto Pozzoli su Twitter.

