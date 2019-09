Chiara Ferragni, l’incidente nel vestito Dior

Piccolo incidente per Chiara Ferragni, che durante la sfilata Dior alla settimana della moda di Parigi ha indossato un vestito molto particolare, firmato dalla prestigiosa casa di moda.

Questo però le ha lasciato una parte del corpo scoperta.

La fashion blogger ha postato su Instagram la foto di un vestito unico nel suo genere, che fonde lo stile quasi antico alla modernità: i tagli profondi ai lati dell’abito mostrano però le forme della influencer.

I follower sono andati in visibilio, apprezzando la finezza e l’eleganza della fashion blogger, ma gli haters si sono scatenati, e hanno riempito la foto di commenti negativi.

“Usi i tuoi vestiti solo per le foto”, scrive qualcuno su Instagram.

“Il vestito non mi piace”, commenta un follower nella foto dell’incidente del vestito Dior indossato da Chiara Ferragni.

Per altri invece è il make up della influencer che sembra mal riuscito, tanto da mettere in risalto le sue “basette”.

“Occhio che ti scappa la t***”, scrive un fan attento. Qualcuno, insomma, si è accorto dell’incidente.

Ma Ferragni sembrava comunque a suo agio nel lussuoso abito.

La fashion blogger ha lasciato la settimana della moda in anticipo per tornare a Milano dal piccolo Leone.

Potrebbero interessarti Meghan Markle stupisce tutti e sceglie vestiti low cost per il piccolo Archie Diletta Leotta sportiva, la storia in tapis rouland con il top scollato | VIDEO Chiara Ferragni lascia in anticipo la settimana della moda di Parigi: ecco perché

Lo ha dichiarato lei stessa in una storia, annunciando di aver pianificato un week end con la sua crew a Capri.

Fedez incontra Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni lascia in anticipo la settimana della moda di Parigi: ecco perché