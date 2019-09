Fedez incontra Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni

In occasione della festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez alla Milano Fashion Week, Fedez ha coronato il suo desiderio: trascorrere una serata con Gigi Hadid. La passione del marito di Chiara Ferragni per la top model americana, del resto, non era un segreto.

I Ferragnez hanno documentato la festa sui loro account Instagram e Chiara Ferragni è stata al gioco. A scattare la foto che immortala Fedez e la modella americana è stata, infatti, proprio Chiara Ferragni.

Non solo: su Instagram la nota influencer ha commentato il post pubblicato dal marito scherzando “Posso fare da testimone alle nozze?” E, nemmeno a farlo a posta, alla sfilata di Moschino la ventiquattrenne modella americana ha sfilato in abito da sposa.

Già nei giorni scorsi Fedez aveva pubblicato messaggi ironici riguardo alla sua infatuazione per Gigi Hadid: “Ho già preparato le carte del divorzio da Chiara Ferragni“, aveva scritto in un Tweet.

I due, però, si erano già incontrati in passato. Precisamente lo scorso anno, di nuovo in occasione della Milano Fashion Week Fedez.

Ma Chiara Ferragni e Fedez, si sa, stanno solo scherzando. E i loro siparietti divertono i milioni di fan. Fedez, del resto, è un marito davvero orgoglioso.

Nei giorni scorsi non ha fatto altro che postare commenti positivi sul documentario Chiara Ferragni Unposted. Il film, che racconta la vita di Chiara, diretto da Elisa Amoruso, e che è stato proiettato al cinema per tre giorni, dopo l’esordio a Venezia.

Il documentario ha segnato il record italiano per numero di presenze e incassi. È stato visto da 160mila persone circa e ha fatto guadagnare 1,6 milioni di euro al box office.

Potrebbero interessarti Emily Ratajkowski troppo magra, i fan si preoccupano del peso: “Ma mangi?” Chiara Ferragni rivela su Instagram il significato del nuovo tatuaggio: “È una dedica a me stessa” Jonathan Van Ness, star di Netflix, esce allo scoperto: “Ho l’HIV, mi prostituivo e drogavo”

Fedez prepara le carte del divorzio da Chiara Ferragni: “Venerdì vedrò Gigi Hadid”

Fedez si scaglia contro i critici cinematografici che stroncano il film di Chiara Ferragni Unposted