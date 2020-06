Chiara Ferragni presenta un nuovo membro della famiglia: chi è il misterioso ragazzo in foto

I fan di Chiara Ferragni sono sempre attenti ai dettagli e, anche questa volta, non è sfuggito infatti il nuovo elemento in una fotografia, condivisa da mamma Marina su Instagram. L’influencer cremonese ha raggiunto la sua famiglia per pranzo. Mamma Marina ha preparato le lasagne e siedono tutti a tavola in armonia, c’è anche la sorella Valentina. In una fotografia condivisa da Marina Di Guardo su Instagram, però, spunta fuori un ragazzo mai visto prima che suscita la curiosità del web. Si tratta di un altro figlio? Un altro fratello lontano dalle luci della ribalta, come accadde tempo fa?

Nulla di tutto questo: è proprio la Ferragni a chiudere il caso con una storia Instagram quando, inquadrando le persone sedute a tavola, si sofferma sul ragazzo misterioso e spiega: “Lui è mio cugino, Aiman Di Guardo”. Nessun fratello nascosto, quindi, semplicemente un cugino arrivato per un pranzo in famiglia.

Tempo fa, Chiara Ferragni aveva incuriosito i fan postando una storia che vedeva il figlio Leone in compagnia di un bambino. La didascalia della foto riportava: “Leo che gioca con mio fratello”. Nessuno era a conoscenza del fatto che la Ferragni avesse un fratello, soltanto due sorelle (Valentina e Francesca) che compaiono spesso e volentieri sul suo Instagram. Eppure, pare che Chiara abbia davvero un fratello minore, un bambino di circa 8-10 anni, figlio del padre. “In realtà è il mio fratellastro”, ha specificato la Ferragni dopo essere stata interpellata dai fan, “ma è come se fosse mio fratello”.

