Chiara Ferragni su Fedez: “Non era una bella relazione”

Intercettata da Striscia la Notizia, Chiara Ferragni ha dichiarato che quella tra lei e Fedez “non era una bella relazione” rivelando di stare meglio senza di lui.

L’influencer è stata raggiunta dall’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d’oro dopo la decisione di Fedez di cantare il brano Bella stronza in coppia con Marco Masini nella serata dedicata ai duetti al Festival di Sanremo 2025.

In molti hanno pensato che la canzone potesse essere dedicata proprio all’ex moglie del cantante, ipotesi che però l’influencer respinge. “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui” ha dichiarato al tg satirico.

“Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?” ha incalzato Staffelli con l’imprenditrice digitale che ha replicato: “Sono d’accordo”.

Alla domanda di Valerio Staffelli se si fosse già sentita con Fedez per chiarire l’argomento, Chiara Ferragni ha precisato: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. L’influencer ha quindi aggiunto: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Intanto, l’influencer è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata per il caso Pandoro, mentre recentemente Fabrizio Corona ha rivelato che Fedez avrebbe avuto un’amante ancora prima di convolare a nozze con Chiara Ferragni.