Chiara Ferragni e Fedez, la nuova indiscrezione: “Battibeccavano spesso”

Il pandoro-gate sarebbe stato solamente il colpo di grazia per Fedez e Chiara Ferragni: è quanto rivela Gianluigi Lembo in un’intervista in cui ha parlato anche della rottura tra i Ferragnez.

Cantante del gruppo “Anema e Core band” che si esibisce nel noto locale di Capri, “Taverna Anema e Core”, Gianluigi Lembo ha rivelato a MowMag di aver visto diverse volte l’ormai ex coppia nel locale.

“Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto”.

Insomma secondo l’interprete le cose tra i due non andavano già da tempo e il pandoro-gate non avrebbe fatto altro che far precipitare definitivamente la relazione.