Chiara Ferragni e le misteriosa dedica sui social, ecco cosa c’è dietro: “Non è rimasta con il moccolo in mano”

Chiara Ferragni e le misteriosa dedica sui social, ecco cosa c’è dietro

La dedica social che Chiara Ferragni ha pubblicato qualche giorno fa mentre si trovava in vacanza a Capri nasconde un messaggio ben preciso probabilmente indirizzato all’ex marito Fedez.

Ne è convinto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha parlato dell’argomento nel corso di Pomeriggio 5.

L’influencer, infatti, che ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Capri insieme ad alcuni amici, ha postato una foto dell’isola dall’alto scrivendo: “Wish you were here”. Ovvero “Vorrei che fossi qui” con l’emitcon di un cuore rosso.

Una dedica speciale che per alcuni sarebbe stata addirittura indirizzata a Tony Effe, il rapper che, secondo il gossip, avrebbe una relazione proprio con Chiara Ferragni.

Alessi non ha rivelato chi fosse il destinatario di tale messaggio, ma ha offerto una chiave di lettura interessante sull’intera vicenda.

Secondo il giornalista, infatti, Chiara Ferragni ha voluto mandare un messaggio ben preciso a Fedez, ma non solo a lui. Ovvero che dopo il divorzio non è rimasta con le mani in mano per così dire.

Secondo Alessia l’influencer a Capri “era in vacanza da sola e posso confermarlo. Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l’hanno trasportata con un charter”.

“Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto ‘vorrei averti qui’, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano..” ha concluso il direttore di Novella 2000.