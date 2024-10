Chiara Ferragni di nuovo innamorata, la dolce dedica sui social: “Un regalo dalla vita”

Chiara Ferragni di nuovo innamorata, la dolce dedica sui social

Chiara Ferragni sembrerebbe essere di nuovi innamorata, almeno da quello che trapela dai suoi profili social.

L’influencer, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram quella che sembrerebbe una dedica d’amore, magari indirizzata a quello che da diversi mesi viene indicato come il suo nuovo compagno, il manager Silvio Campara.

L’imprenditrice digitale ha condiviso una strofa dell’ultima canzone di Ghali dal titolo Niente panico che recita: “È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi. È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini”.

Intanto continuano le trattative tra Chiara e Ferragni sul divorzio. L’accordo tra i due, infatti, non è stato ancora raggiunto così come dichiarato dal legale dell’influencer, Daniela Missaglia, che all’Adnkronos ha smentito le ricostruzioni dei giorni scorsi: “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi. Tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei raggiungere una compiuta intesa”.

Sulle voci circolate, il legale afferma che “sono frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”.

“Diffido, pertanto, gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative” ha concluso l’avvocato di Chiara Ferragni.