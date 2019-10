Charlize Theron racconta il suo passato, l’amore e i periodi difficili agli inizi della carriera

Charlize Theron oggi è tra le attrici più belle e apprezzate al mondo. Con il film Monster, in cui interpreta la serial killer Aileen Wuornos, si è guadagnata l’Oscar come miglior attrice protagonista, ma prima di diventare quella che oggi la modella e attrice sudafricana ha conosciuto la povertà, la depressione e le difficoltà sentimentali.

La svolta nella vita di Charlize Theron avvenne proprio grazie a un infortunio. Un incidente al ginocchio, infatti, mise fine alla sua carriera da ballerina. Un evento negativo che si è poi rivelato fondamentale per il suo successo futuro.

Charlize Theron a quei tempi viveva a New York e per pagarsi le lezioni di danza faceva la cameriera. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice sudafricana racconta i momenti difficili di quel periodo: “Ero molto depressa, mia madre arrivò dal Sudafrica. Vivevamo nel seminterrato di un edificio, senza finestre e ci potevamo permettere di mangiare solo ciambelle. Mi confortò e, per la prima volta, mi confidò che non aveva mai pensato fossi una brava ballerina, ma aveva visto come ero riuscita a emergere. Mi disse che dovevo andare a Hollywood e provare a recitare, perché in fondo l’avevo già fatto quando ballavo a teatro. E in quello ero bravissima”.

L’attrice partì poi per Los Angeles con 300 dollari in tasca. Visse in un motel a ore, e lì conobbe un agente. Quella fu la seconda svolta della sua vita.

“Sono stata single per oltre sette anni e adesso…non se ne può più. Non mi sento di dare consigli in tema di relazioni e anche quando recitò in una commedia romantica mi capita di sentirmi perdente perché, almeno fino a oggi, le mie storie non hanno avuto un lieto fine. A volte essendo una star si rischia di rimanere isolati. E, poi, io sono una donna ‘vecchia scuola’, non amo gli incontri su internet, preferisco che qualcuno mi venga presentato o fare conoscenza di persona, con un incrocio di sguardi. Mi considero piuttosto cinica, ma alla fine ho forse il cuore tenero”.

I requisiti del suo uomo ideale? L’attrice risponde: “So di essere complicata e non facile, di certo non perfetta. Cerco un uomo che sia una buona persona, che sia interessato ad ascoltare anche la mia opinione, che non parli solo di se stesso, e che ami bambini e cani. A volte ho notato come l’attrazione fisica possa scattare anche tra persone che poi non si piacciono veramente”.

Charlize Theron: “Meglio single che costretta a rendermi insignificante per un uomo”

