La figlia 13enne di Totti e Ilary in prima pagina in bikini: scoppia la polemica

Polemiche per la foto di Ilary Totti sulla copertina di Gente

Polemiche social per la foto di copertina del settimanale Gente, che nell’ultimo numero mostra il lato B della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, evidenziando come la ragazza sia identica alla madre. Quello che non è andato giù agli utenti di Twitter e degli altri social è il fatto che il volto della 13enne sia stato pixelato, ma il suo lato B sia stato mostrato e trattato come quello di chiunque subrette da copertina: mentre la protagonista della foto, in questo caso, è solo una giovane adolescente. La foto di copertina di Chanel Totti insomma è risultata irrispettosa, e molti hanno parlato di “sessualizzazione dell’immagine”. Tanto che in poche ore l’hashtag “Totti” è diventato virale su Twitter .

Ancora nessuna reazione da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi che, secondo i social, avrebbero dovuto rivoltarsi contro la foto di copertina del settimanale di gossip.

