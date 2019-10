La sorella di Belen sorprende i paparazzi

Cecilia Rodriguez ha deciso di ribellarsi ai paparazzi che la seguono ovunque e in continuazione. Come? Cogliendoli di sorpresa. L’ultima gesto “da ribelle” della modella argentina, sorella della più celebre Belen, ha lasciato di stucco i fotografi. Cecilia Rodriguez ha tirato fuori il seno davanti ai fotografi in strada.

Il gesto è avvenuto mentre la showgirl stava facendo shopping con il fidanzato Ignazio Moser. I paparazzi del settimanale di gossip Nuovo l’hanno seguita. Cecilia, infastidita, ha deciso di sorprenderli. Si è scostata la giacca e ha mostrato il decolleté totalmente scoperto.

