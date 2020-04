Cecilia Rodriguez su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non trova tutti d’accordo, c’è chi sostiene che l’influencer abbia sbagliato a tornare insieme a un uomo dopo i diversi tradimenti ma c’è anche chi si dice “a favore dell’amore”. Come Cecilia Rodriguez. Proprio lei che in passato aveva lanciato diverse frecciatine a Giulia De Lellis quando ha iniziato la relazione con Andrea Iannone (ex di sua sorella Belen).

La showgirl argentina in un’intervista rilasciata al settimane Chi ha svelato un retroscena sulla coppia più discussa del momento. “Lui (Andrea Damante, ndr) è molto desiderato, e quello è il gioco, finché crescendo, non ha trovato il grande amore”, racconta la sorella di Belen.

Riguardo al ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, Cecilia ha detto: “Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma se non riescono a fare a meno l’una dell’altra è giusto così”. “Se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì vuol dire che c’è qualcosa di forte tra di loro”, conclude Cecilia Rodriguez.

