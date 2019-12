Carlo e Camilla vicini al divorzio: il principe ereditario d’Inghilterra e la moglie ai ferri corti

La Royal Family non fa in tempo a fermare un gossip come quello della possibile gravidanza gemellare di Kate Middleton che subito ne impazza un altro: stavolta, i tabloid britannici si sono concentrati sul principe Carlo e la moglie Camilla che, secondo i soliti bene informati, sarebbero molto vicini al divorzio.

Già da mesi, a dire la verità, si susseguono le voci che vedono il principe ereditario al trono d’Inghilterra e la Duchessa di Cornovaglia ai ferri corti. Adesso, però, il fatto che i due non vadano più d’accordo sembra ancora più palese.

A lanciare l’indiscrezione bomba è Vanity Fair che parla di profonda crisi tra i due. Da tempo, infatti, Carlo e Camilla non vengono avvistati insieme. Per di più, qualche settimana fa, a seguito del loro viaggio nel Pacifico del Sud, per impegni reali, la Duchessa ha deciso di rientrare prima a Londra, lasciando suo marito ai restanti affari. Da allora Camilla non ha più messo piede nelle dimore condivise con Carlo, incrementando l’idea di una crisi di coppia molto profonda.

Non è la prima volta che si parla di divorzio. Lo scorso anno, secondo alcuni giornali americani, la Parker Bowles avrebbe contattato un avvocato per divorziare velocemente da Carlo. Come se non bastasse pare che la Duchessa avesse chiesto una cifra pari a oltre 300 milioni di sterline, in cambio del suo silenzio sui segreti più nascosti di suo marito. In quella circostanza, tuttavia, portavoce ufficiali da Buckingham Palace smentirono la separazione, negando il divorzio.

Questa volta la coppia scoppierà veramente? Vedremo. Di certo per il Principe sarebbe un duro colpo. Per lui, infatti, la separazione non gioverebbe alla sua immagine, e un secondo divorzio non aiuterebbe di certo la sua ascesa al trono.

La storia tra Carlo e Camilla

Era il 2005, quando dopo un lungo e travagliato rapporto, Carlo e Camilla si univano in matrimonio. Il Principe ereditario di Inghilterra e la Duchessa di Cornovaglia per lungo tempo hanno fatto discutere i tabloid di tutto il mondo, finendo spesso al centro dello scandalo e dell’attenzione mediatica.

Erano soltanto dei ragazzi, Carlo e Camilla, quando si incontrarono per la prima volta. Fin dal primo momento tra i due scoppiò una passione senza freni, al punto che il Principe sembrava intenzionato a sposare la Parker Bowles. Dopo l’intervento della Royal Family, che non approvava la relazione, la coppia fu però costretta a separarsi.

Poco dopo Carlo si unì a Lady Diana, dal cui matrimonio nacquero William e Harry. Ciò nonostante il Principe non smise mai di pensare a Camilla, iniziando con lei una relazione extraconiugale. Dopo il divorzio e dopo la morte della Principessa, i due annunciarono ufficialmente la loro storia, celebrando le loro nozze qualche anno più tardi.

Da allora Carlo e Camilla non si sono più separati. Per ora, stando alle recenti notizie d’oltremanica…

