Il principe Carlo e quelle abitudini bizzarre

Il principe Carlo ha delle abitudini bizzarre (e al limite dell’imbarazzante) che spuntano fuori grazie alle rivelazioni succulente dell’ex maggiordomo di corte Paul Burrell. Nel documentario Serving The Royals: inside the Firm, l’ex dipendente di Buckingham Palace si è lasciato sfuggire qualche dettaglio interessante sulla vita privata dei reali.

E, in modo particolare, Paul Barrell ha parlato di alcune abitudini decisamente fuori dal colo del principe Carlo. Secondo quanto riferito dall’ex maggiordomo di corte, l’erede al trono del Regno Unito avrebbe delle strane richieste per i suoi dipendenti.

La prima abitudine particolare riguarda una pratica mattutina: quella del lavarsi i denti. Pare che il principe Carlo chieda ai suoi domestici di apporre il dentifricio sullo spazzolino prima che lui possa mettere piede in bagno.

E così ogni mattina il dipendente di turno si infila nella toilette reale e appone in modo meticoloso il dentifricio sullo spazzolino del principe Carlo. Non solo: prima di andare a dormire Carlo pretenderebbe che il suo bel pigiamino sia stirato. Ogni sera, quindi, un dipendente della famiglia reale prima che il principe indossi il suo pigiama, glielo stira ben benino.

Come se non bastasse, però, è un’altra l’abitudine davvero incredibile che il figlio della Regina Elisabetta ha ormai da decenni. Dopo il dentifricio, gli inservienti della Royal Family devono stirare i lacci delle scarpe del principe Carlo.

Ma ancora: il duca di Cornovaglia pretenderebbe dai suoi dipendenti, sempre secondo le dichiarazioni di Paul Burrell, che l’acqua della vasca da bagno sia tiepida e – attenzione, attenzione! – che il tappo sia posizionato sempre nella stessa posizione.

Una sfilza di stranezze, quelle del principe Carlo, difficili da mandare giù per la Regina e per i due figli Harry e Meghan, che pare le vedano solo come delle esagerazioni.

Il principe Harry svela il duro consiglio dato dal padre Carlo ai figli