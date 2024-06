Le confessioni di Carla Bruni: “Sono stata tradita molte volte”

Dai tradimenti subiti al piano alimentare un po’ troppo rigido: sono le rivelazioni che Carla Bruni ha fatto in una lunga intervista per il settimanale Oggi.

L’ex premiere dame di Francia, infatti, ha rivelato di essere stata tradita molte ma anche di essersi vendicata e di aver a sua volta tradito: “Prima di sposarmi, sì. Ma non direi che ho tradito, semplicemente non ho mai promesso fedeltà”.

Dopo aver ammesso di essere stata tradita “molte volte” ha raccontato cosa ha fatto quando lo ha scoperto: “Una volta, ero giovanissima, a una festa ho visto il mio ragazzo con una bionda sulle ginocchia. Li ho picchiati entrambi”.

La modella, poi, ha rivelato di bere molte tisane e fare un pasto solo la sera: “Digerire mi affatica. E forse sì, ho paura di prendere peso. Non lo so, non ci penso tanto”.

“Io appena sveglia non capisco niente, comincio a fiorire verso le sette di sera” ha aggiunto Carla Bruni rivelando di non aver molto da raccontare di una sua giornata tipo.

E sulla paura di invecchia rivela: “Un po’. Più che altro, mi scoccia che resti poco tempo per vivere. Io avverto ogni secondo che passa, lo sa che siamo già in estate? Quante estati ha uno nella vita, 80, 85? Io sono già a 56”.