L’ex top model Carla Bruni punta il dito contro la sorella, l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi. “Fa solo film ispirati alla mia famiglia. Mi sento usata, non rappresentata”, dichiara nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante il programma tv Belve, in onda su Rai 2 questa sera.

Carla Bruni si riferisce in particolare al film I villeggianti, che la sorella ha diretto nel 2018: nella pellicola l’ex modella è interpretata da Valeria Golino. “Mi sono vista come una ubriacona”, sbuffa Carla Bruni. “Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”.

E incalzata sul suo rapporto con l’alcol, l’intervistata risponde così: “Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite”. “L’alcool – prosegue – è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me”.

Carla Bruni, 56 anni, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condivide con Valeria Bruni Tedeschi (59) la madre – la pianista e attrice Marisa Borini – ma le due sono nate da padri diversi: Valeria Bruni Tedeschi è figlia dell’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi, mentre Carla Bruni è nata dalla relazione extraconiugale tra Borini e l’imprenditore torinese Maurizio Remmert.

