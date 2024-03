“Checco Zalone sta con Virginia Raffaele”: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

Checco Zalone ha lasciato la sua storica compagna, madre delle sue due figlie, e adesso ha una relazione con Virginia Raffaele. A sganciare la nuova bomba di gossip è l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Sul suo sito Dillingernews Corona riferisce che Zalone ha comprato un appartamento a Bari per sé nello stesso palazzo in cui vive la sua ormai ex compagna con le figlie. L’attore infatti è molto riservato quando si tratta della sua vita privata e in questo modo vorrebbe proteggere la privacy sua e della sua famiglia dalle indiscrezioni sull’avvenuta separazione.

Zalone avrebbe però anche comprato una casa a Roma “i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati” proprio per stare vicino al suo nuovo amore: quello con la collega Virginia Raffaele.

Una relazione che i due “hanno tentato di tenere nascosto”, ma – scrive Fabrizio Corona – “sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace”.

“Dal punto di vista mediatico – sottolinea il paparazzo – una coppia così, in stile francese, diventa una delle più glamour, top e di moda che ci sia in Italia”. Per il momento nessun commento dai diretti interessati.

LEGGI ANCHE: Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta di Cesare Cremonini: la reazione inaspettata del conduttore | VIDEO